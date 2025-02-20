【MODEROID ニキ・ヴァシュマール】 10月 発売予定 価格：7,800円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ニキ・ヴァシュマール」を10月に発売する。価格は7,800円。 ファンタジー小説「聖刻1092」に登場する白き操兵「ニキ・ヴァシュマール」がMODEROIDで初のプラモデル化。頭頂高約150mm、印象的なデザイン