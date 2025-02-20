ここまでの経緯。2月5日、県石油商業組合に加盟する複数のガソリンスタンドで、店頭表示価格を事前に調整している疑いがあることが関係者への取材で分かりました。一連の報道を受け、この翌日に県は、組合に対して、実態調査の報告を20日までに求めました。こうした中、組合は公正取引委員会が立ち入り検査に入ったことを受け、公取委から「調査中の内容を公開することは差し控えるよう指示があった」と県に説明。県も報告は当面延