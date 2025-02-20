千葉ロッテマリーンズの種市篤暉投手、田中晴也投手の2選手が20日、社会貢献プロジェクト「MARINESLINKS」の活動の一環で糸満市立高嶺小学校を訪問し、キャップ贈呈式、質問コーナー、キャッチボール・ゴロ捕球などの野球体験、記念撮影などで小学5、6年生の児童84人と交流した。種市は「今回のMARINESLINKSでも野球の魅力やスポーツの楽しさを伝えられたかなと思います。僕も子どもたちから元気を貰えたのでとても良い時