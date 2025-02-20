千葉市の交差点での信号待ちでカメラが捉えたのは、赤信号にもかかわらず、白い車が交差点を駆け抜ける信号無視の瞬間です。しかも、目の前には対向車が迫り、あわや正面衝突の危険も。ドライバーはこの直前、後ろにいた白い車に違和感を覚えたといいます。目撃したドライバー：前を伺うようなクネクネした動きをして、スッと逆走していった。信号待ちで止まるのかと思っていたら、いきなりハンドルを切って逆走。クネクネと“挙動