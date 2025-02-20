All About ニュース編集部は2025年1月22日〜2月4日の期間で、全国の10〜70代の男女425人を対象に「2025年の冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。現在テレビ各局で放送されている冬ドラマ。ドラマ内ではさまざまな俳優が活躍中です。そこで、この記事では「冬ドラマ出演のイケメンだと思う男性俳優」のランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：横浜流星『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／68票2