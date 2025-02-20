浙江省は現在1315本の「グリーン充電ポール」を設置しており、累計4037万2000キロワット時（kWh）のグリーン電力を供給している。40万7100台の新エネルギー自動車がグリーン電力を利用していることが18日、国網浙江電気自動車サービス公司の情報で分かった。中国新聞網が伝えた。浙江電力取引センターと国網浙江電気自動車サービス公司は2024年に「浙江省電気自動車（EV）グリーン電力消費試行事業活動計画」を作成し、杭州と湖州