▲ なにわ男子・西畑大吾森永製菓のロングセラー商品「ハイチュウ」が発売50周年を迎えることを記念し、2月21日から24日まで、東京・下北沢ADRIFTにて特別イベント「ありがとう50CHEW年 ハイチュウミュージアム」が開催される。これに先立ち、20日には同商品のイメージキャラクターを務めるなにわ男子のメンバーが一足早く来場。西畑大吾と藤原丈一郎が登壇し、国内外で愛されるハイチュウの魅力について語った。西畑は、地方ロケ