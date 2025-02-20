漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」の10周年を記念したイベント「少年ジャンプ＋ 10TH ANNIVERSARY POP UP SHOP」が、2月21日（金）〜3月6日（木）の期間、東京駅にある東京駅一番街 東京キャラクターストリート“いちばんプラザ”で開催される。【写真】『怪獣8号』や『ダンダダン』も！展開グッズ一覧■人気の4作品を展開今回開催される「少年ジャンプ＋ 10TH ANNIVERSARY POP UP SHOP」は、人気の4作品『怪獣8号』、『SPY×F