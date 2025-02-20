佐賀南署は20日、佐賀市内の40代女性が交流サイト（SNS）を通じて知り合った自称「ダンス＆ボーカルグループのメンバー」から詐欺に遭い、電子マネーカード9万円分をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、1月18日からSNSを通じて知り合った自称メンバーと別のSNSでやりとりするようになった。「会員カードの取得を手伝わせていただきます」「会員カードを使用してコンサートに参加することもできま