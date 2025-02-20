17歳の神童ラミネ・ヤマルの進化が止まらない。2023−24シーズンにバルセロナのレギュラーに定着したヤマルは、公式戦50試合に出場して７ゴール・７アシストと大ブレイク。その余勢を駆り、24年６〜７月に開催されたEURO2024でもスペイン代表の主力として大車輪の働きを見せ、優勝に大きく貢献した。迎えた今シーズンも２年目のジンクスなどまったく感じさせず、ここまで公式戦32試合で11ゴール・15アシストと、すでに昨シー