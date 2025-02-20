リニア中央新幹線を巡りJR東海は、3月から大井川の水資源に関する住民への説明会を開きます。この説明会について、鈴木康友静岡県知事は2月20日、「住民の理解を深めるために良い取り組み」だと評価しました。 【写真を見る】「皆さまの理解を深めるためにはいい取り組みでは」リニア中央新幹線めぐりJR東海が開催予定の大井川流域住民説明会 鈴木康友知事が評価 ＜鈴木康友静岡県知事＞ 「リニア中央新幹線の事業について、住