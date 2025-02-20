「最高の休みが最悪の休みに。天国から地獄に転落。許せない」 【写真を見る】ドラレコに映る男 “車上荒らし” わずか1分の犯行「天国から地獄に…許せない」被害女性 愛知 こう話すのは、愛知県豊橋市に住む加藤佳子さん（33）。 去年12月、名古屋市名東区にあるスーパー銭湯の駐車場で車上荒らしの被害に遭いました。12月12日の午後4時半前、車両後方のドライブレコーダーに映っていたのは、1人の男