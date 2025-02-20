「見ると幸せになる」として人気を集めた黄色い新幹線「ドクターイエロー」。1月に引退したJR東海の車両が2月20日、廃車のため浜松工場に入りました。 【写真を見る】JR東海の『ドクターイエロー』ラストラン 廃車のために浜松工場へ...最後の姿を多くの人が見届け 最後の姿を見ようと多くのファンが集まりました。 午後1時すぎの浜松駅付近です。ドクターイエローは東京から浜松に向けて