MLB・ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間20日、ライブBPに初登板し対戦したチームメートが投球を絶賛しました。大勢のファンや関係者が見守る中、主力のエドマン選手や新加入のロザリオ選手を含む打者4人と9打席対戦して2イニングで27球を投げて2奪三振、被安打1の内容だった佐々木投手。この日2度対戦し1安打1四球だったエドマン選手は「彼のストレートは定評があります。スプリットも色々な方向に動いていて、彼の球は素晴ら