けさ早く、熊本県大津町で財布を奪われたと110番通報があり、警察が強盗事件として捜査しています。 【写真を見る】現場のアパート付近の様子（2月20日(木)午前・午後6時ごろ撮影） 2月20日午前6時25分ごろ、大津町室（むろ）のアパートに住む40代の男性会社員から「男に金を出せと脅され、刃物のようなものを突きつけられて財布を奪われた」と110番通報がありました。 警察によりますと男性にけがはなく、男性は警