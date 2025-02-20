「練習試合、ＤｅＮＡ３−１０ロッテ」（２０日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）育成の中村亮太投手（２６）が２番手として三回から登板。日本一打線に対し４回を３安打無失点に抑える好投でアピールした。「自分の中ではうまく投げれたと思います。その中で課題もしっかり出てきたので、初球の入り、ストレートでも最初ファウル取れたら、今日の入れにいった真っすぐがヒットっていうのが。そこも反省点を自分で次回に