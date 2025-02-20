約1300万円相当の覚醒剤を受け渡したとして、暴力団組長の男らが逮捕されました。 【写真を見る】覚醒剤など 事件の押収品 覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本市西区谷尾崎町の指定暴力団道仁会系の組長・田尻真也容疑者(41)と、宮崎市の無職 谷口昭成容疑者(55)です。 田尻容疑者は2023年2月、熊本市西区蓮台寺の路上で覚醒剤約200グラム、末端価格にして約1320万円相当を谷口容疑者から受け取った疑いが持たれてい