新潟県佐渡市では海水温の上昇などにより寒ブリの不漁が続く一方で、2月20日、大きなクロマグロが水揚されました。20日、佐渡市両津地区で引き上げられていたのは…なんと、150kgを超えるクロマグロです。この日は156kgと147kgの2本のクロマグロが水揚げされました。漁師の間では“春マグロ”とも呼ばれるこの時期のクロマグロ。【内海府漁業生産組合本間信俊 組合長】「春を告げるマグロということで本数は少ないが、型の良い、