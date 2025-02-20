（資料写真）２０日午前１０時５０分ごろ、秦野市西大竹の東名高速道路上りで、松田町松田惣領、職業不詳の男性（５７）の乗用車がガードレールに衝突し、約６メートル下に転落した。男性は頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。県警高速隊によると、現場は片側１車線の右カーブ。乗用車は本線から料金所に向かっている途中で、何らかの原因でガードレールにぶつかったとみられる。