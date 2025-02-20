＜第98回キネマ旬報ベスト・テン表彰式＞◇20日◇東京・オーチャードホール「ぼくのお日さま」（奥山大史監督）の越山敬達（15）が新人男優賞、中西希亜良（13）が新人女優賞を受賞した。越山は、同作と「ベイビーわるきゅーれナイスデイズ」（阪元裕吾監督）で助演男優賞を受賞した池松壮亮（34）を前に「（トロフィーは）非常に重いです。一生に1回しかない賞。光栄です。初主演で演技、撮影のことも何も知らず、クランクイン