タレントでネイルサロン経営者の小森純（39）が20日までにインスタグラムのストーリーズを更新。中学時代の素行を振り返り、両親に謝罪と感謝をつづった。小森は「両親には沢山迷惑をかけてしまい、今でも本当にごめんなさい案件がありすぎる」と書き出し、「代表作は多摩川のテトラポットで寝泊まりしていた中2女子って事」と、まさかの場所で“外泊”していた過去を告白。自身でも「あり得ないよね」と反省しつつ、「テトラポッ