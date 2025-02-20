鹿児島県の住民などが「地震などで重大な事故が起きる」として、国と九州電力に川内原発の停止を求めている裁判は、あす21日に判決が出されます。ここからは担当記者とお伝えします。 川内原発の運転差し止め訴訟は、2011年の東日本大震災によって起きた福島第一原発事故の翌年からはじまりました。提訴から13年、これまでの経緯を振り返ります。 鹿児島や熊本、宮崎の住民らおよそ1000人が、九電と国に対し訴えを起こしたのは20