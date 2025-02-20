見た目も味も珍しい全国各地のご当地パンが楽しめる「全国パン博覧会」が20日から鹿児島市で始まりました。 （記者）「ばらの形がかわいい島根のバラパンや、富山からは昆布を使ったパンも。全国からおいしいパンが勢ぞろい」 鹿児島市で初開催となる「全国パン博覧会」。北海道から沖縄まで地元の人に長年愛されるご当地パンが、日替わりを含め、110種類あまり販売されます。 山梨からは青色の富士山のカレーパン。中に