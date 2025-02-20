あさって2月22日はにゃん・にゃん・にゃんの語呂合わせで猫の日です。猫をまつった神社のある鹿児島市の仙巌園ではユニークな企画を行っています。 仙巌園にある猫神社です。島津義弘が朝鮮出兵の際、猫の瞳の開き具合で時間を確認するため7匹連れて行き、無事、鹿児島に戻った2匹がまつられています。 22日の猫の日を前に今年登場したのは全部で7匹の猫の石像。参拝客がそっとなでられる2匹の「なで猫」と参道でくつろぐ5