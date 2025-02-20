与論町のサトウキビ畑で、無人のトラックが動き出し、しました。 警察によりますと与論町茶花の町道で、20日午前7時半ごろ、与論町立長の農業・重久海月さん（20）が動き出したトラックと電柱に挟まれ死亡しました。事故当時、トラックは無人で、エンジンがかかった状態でした。 重久さんはトラックを所有する与論町の男性らとサトウキビを積み込み、運び出す予定だったということです。 警察は男性に話を聞くなどしてトラック