拉致被害者家族が20日、石破総理と面会し、一日も早い問題解決を訴えました。石破総理と初めて面会した市川健一さんは、東京に向かう前、「いまが正念場」と話しました。 20日の面会には、鹿児島の拉致被害者・市川修一さんの兄、健一さんも出席しました。 拉致問題を巡っては、家族の高齢化が課題となっていて、先週、拉致被害者・有本恵子さんの父、明弘さんが亡くなり、政府が認定した拉致被害者の親世代は、横田めぐみさんの