3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月17日（月）の放送では、ミセス初となる韓国公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」（2月15日（土）、16日（日）開催 @KOREA UNIVERSITY TIGER DOME（高麗大学校ファジョン体育館））に来てくれたファンへのお礼のメッセージ