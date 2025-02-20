秋田朝日放送 県産キイチゴのブランド力向上に向けた取り組みが広がりを見せるなか、さらなるステップアップに向け大学・農家・企業が意見を交わしました。 甘い香りを漂わせカラフルな見た目が印象的なクッキーの詰め合わせ。全国展開する高級菓子ブランド「くら吉」の商品で、県産のキイチゴが使われています。「くら吉」を運営する会社「ゆう幸」と県立大学、キイチゴを生産する７軒の農家は生産体制の確立やブラ