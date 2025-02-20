レーン・フィンランド中銀総裁 米国の金融システムに対する規制緩和の動きを「懸念」をもって注視 トランプ政権高官は、銀行規制当局の権限を縮小・統合する計画を議論している EUの金融セクターに対する潜在的なリスクとその影響を警戒している