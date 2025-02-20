欧州株まちまち英ＦＴマイナス圏も独仏指数は堅調ＩＴ関連が高い 東京時間19:23現在 英ＦＴＳＥ100 8691.27（-21.26-0.24%） 独ＤＡＸ22533.74（+100.11+0.45%） 仏ＣＡＣ40 8167.96（+57.42+0.71%） スイスＳＭＩ 12805.89（+7.37+0.06%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:23現在 ダウ平均先物MAR 25月限44661.00（-50.00-0.11%） Ｓ＆Ｐ500先