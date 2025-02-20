二階堂酒造の麦焼酎 大分の味がアメリカで新たな旋風を巻き起こすかもしれません。日出町の二階堂酒造の麦焼酎がメジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの公式焼酎に決まりました。 ドジャースの公式焼酎に 二階堂酒造の麦焼酎 日出町の二階堂酒造はメジャーリーグのロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップ契約を結んだことを20日、発表し