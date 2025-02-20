6人組グループ・SixTONESの松村北斗が20日、都内で行われた映画雑誌「キネマ旬報」を発行するキネマ旬報社による映画賞『2024年 第98回キネマ旬報ベスト・テン』授賞式に登壇。映画『夜明けのすべて』の演技で主演男優賞を受賞した。【写真】デコルテあらわ！胸元ざっくりドレスで登場した河合優実『夜明けのすべて』は、瀬尾まいこ氏の同名の小説（水鈴社／文春文庫）を映画化。同じ職場で働く、PMS（月経前症候群）に悩まさ