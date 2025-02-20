【大田聯合ニュース】韓国の国立大学、忠南大（大田市）は２０日、日本を訪問中の金正謙（キム・ジョンギョム）総長が在大阪韓国総領事館、大阪韓国教育院と留学生誘致に向けた緊密な協力・支援関係を構築することで合意したと発表した。金総長は前日、大阪総領事館を訪れ、同領事館、同教育院と留学生の誘致や日本の大学との高等教育協力について協議した。昨年６月に同教育院と留学生の誘致と交流推進のための相互協力体制構