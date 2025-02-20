資源の高騰により社会問題化している銅線泥棒。2023年、銅線を含む金属の被害総額は約132億8700万円。犯行の一部始終を捉えた動画に映っているのは、路上に置かれたケーブルを手際よく次々と車に積み込む黒い服の男ら。狙われたのは太陽光発電所の銅線ケーブルです。太陽光パネル用のケーブル約16メートル、約11万円相当が盗まれたということです。太く重い銅線をどのように短時間で盗み出していたのでしょうか。2024年7月12日午前