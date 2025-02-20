スルメイカの高騰が止まりません。価格はなんとマグロと匹敵するほどに…。海で一体、何が起きているのでしょうか。■“マグロ並み”高騰で悲鳴サックサクの衣をまとった天ぷらをそばに乗せて温かいおつゆをかける「イカ天そば」。出汁が染み込んだイカ天が食欲をそそる店の人気商品ですが、去年、20円の値上げに踏み切りました。つぼみ家鈴木章一郎代表「安い、うまい、早いの立ち食いそば店。20円上げるのは苦渋の決断」