3月に行われる県立高校1次入試の当初志願者数が20日、発表されました。全日制全体では5784人で全体の倍率は1.02倍となっています。 1次入試を実施予定の全日制39校の募集人員は5666人で、去年と比べると198人少なくなっています。これに対して、志願者数は5784人で全体の倍率は1.02倍となりました。 中津南・中津南耶馬溪校・中津北 中津南は180人の募集に対し196人が志願していて、倍率は1.09倍。耶馬溪校は募