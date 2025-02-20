県内は22日から再び山沿いを中心に大雪となるおそれがあります。気象台は大雪による交通障害に注意・警戒を呼びかけています。20日朝の佐渡市。時折ふぶく時間帯もあり車は速度を落としながら走行していました。寒波の影響で山沿いは大雪となっています。雪が降り続けるなか住民たちは20日も雪かきに追われていました。雪に慣れているとはいえ連日の大雪に疲労がにじみます。午後5時現在の積雪は津南町で365センチ、魚沼市守門で33