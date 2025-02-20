[2.20 U20¥¢¥¸¥¢ÇÕGLÂè3Àï U-20ÆüËÜ 1-1 U-20´Ú¹ñ ¿¼¥»¥ó]U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ó°ÌÄÌ²á¤òÁË¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢U-20´Ú¹ñÂåÉ½¤Î10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦MF¥­¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾45+1Ê¬¤Ë·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ1-1¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢´Ú¹ñ¤Î¼ó°ÌÄÌ²á¤òÆ³¤¤¤¿¡£¥­¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤Ï¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¡£º£Âç²ñ¤Ï2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È³èÌö¤¹¤ëÃæ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤ÎÆüËÜÀï¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼