ピンポーンピンポーン再配達の連絡ですよね？電話をかけてきたのは一体誰!?／リアル宅配便日記（1）日頃から何かとお世話になっている宅配便。配達員さんたちは毎日さまざまなお客様と接する中で、ちょっと変わった体験をすることがあるようです。名古屋の某有名運送会社でドライバーとして働いていたゆきたこーすけさんもその一人。お客様とのほっこりするエピソードから、勤務中に遭遇した「こんなことが本当にあるの!?」とい