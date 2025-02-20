2025年2月19日、タレントの西野未姫が自身のYouTubeチャンネルを更新。長女とともに実家に帰省する様子を投稿した。 参考：【写真】「可愛い顔してる」長女と対面した家族のリアクション 西野は、夫である極楽とんぼの山本圭壱と結婚。2024年10月には、第一子が誕生したことを報告した。 実家では西野の父と母が出迎え、父は「1か月ぶりかな」と再会を喜んだ。母が作ったという名前入りのスタイも紹介し、西野は「よかっ