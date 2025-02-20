麻薬の密売組織を摘発、26人が逮捕されました。石川県警によりますと、県内で発生した別の覚せい剤事件で組織の主犯格の男の関与が浮上。捜査を進め、覚せい剤取締法違反の疑いなどで密売人7人、顧客19人のあわせて26人を逮捕しました。今回、県警が摘発した組織は、逮捕された顧客を含め少なくとも100人以上に薬物を密売し、1500万円以上を売り上げていたとみられています。石川県警では薬物の入手ルートなどを捜査し、実態