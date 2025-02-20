SUPER★DRAGONが、新曲「Dreamland」「Dreamland - Sped Up」を2月26日に配信リリースする。 （関連：【写真あり】夢の中のように幻想的なSUPER★DRAGONビジュアル） 同楽曲は、3月26日発売のメジャー3rdシングル『Dreamland』から先行配信される表題曲。同楽曲と共に「Dreamland - Sped Up」も同時配信されるとのことだ。同日21時にはMVのプレミア公開も決定しており、先駆けて不思議な世界観のMVティザー