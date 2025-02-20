韓国政府が人工知能（AI）技術開発のために精鋭チームを選抜・支援し、世界最高水準の大型言語モデル（LLM）開発に乗り出すことを発表した。【注目】日本の12.8倍も…優秀な人材が“脱・韓国”アメリカや欧州連合など主要先進国が大規模なAIインフラ投資計画を相次いで発表するなか、韓国政府も集中投資を通じてAI強国への飛躍を目指す戦略だ。2月20日、国家人工知能委員会は「AIコンピューティングインフラ拡充による国家AI能力強