【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■チケットを購入できなかったファンの要望に応えるかたちで注釈付き指定席の販売が、2月21日18時から開始！ BABYMONSTERが3月4日から開催する初ワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR＜HELLO MONSTERS＞』日本公演のチケットが全公演完売。日本での高い人気を証明した。 本公演は2月15日に一般販売がオープンすると同時にアクセスが殺到、予定枚数が即完