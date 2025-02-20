○手間いらず [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.0％にあたる26万株(金額で8億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月21日から9月30日まで。 ○神栄 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.88％にあたる20万株(金額で3億3180万円)を上限に、2月21日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ラサ商事 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.77％にあた