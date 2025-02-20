2月県議会の代表質問が20日開かれ、論戦が始まりました。 初日は柏崎刈羽原発の再稼働の是非を問う住民投票を求める動きについて、各会派が花角知事の考えを問いました。 住民投票条例案は、市民団体が署名集めを実施。これまで15万筆(審査前)を超える署名が集まっていて、3月にも条例案を直接請求する構えです。条例案が県議会に提案される際、知事が意見を添える決まりになっていることから、質問した3会派すべてが知事に質