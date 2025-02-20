読売新聞と共同で原爆の記憶を記録する「つなぐヒロシマ」です。今回は、東広島市で８０年前の若者の体験談を次世代に伝える被爆２世の男性です。■体験記「痛さのあまりの叫び声や呻き声、そして身動きの少ない瀕死状態の人達、まるで修羅場を見る思いがしました。」記したのは、８０年前の原爆投下直後に救護活動にあたった女学生です。いまの東広島市から広島市に多くの若者が向かいました。■体験記「遺体がむごたらしいありさ