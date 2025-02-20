兵庫県知事のパワハラ疑惑などの内部告発問題に関する文書や非公開音声データが、政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志氏に渡った問題で、日本維新の会所属の岸口実県議（６０）と増山誠県議（４６）が２０日、提供に関与したことを認め、疑惑の事実関係を調査する百条委員会の委員を辞職した。