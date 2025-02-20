建て替え計画が進む熊本市役所の新庁舎について、熊本市はきょう（2月20日）、設計業者が提案したイメージを公開しました。 【写真を見る】（提案イメージ）地上9階建てで1・2階にはレストランや郵便局の『市民ひろば』 提案イメージは、市が基本設計から実施設計までを一括発注する、契約候補業者が作成した技術提案書に含まれるものです。 新たな本庁舎の構造は、地下駐車場に加え、市民スペースや議