ディズニー新幹線、21日に運行開始です。東海道新幹線初の特別仕様「ワンダフル・ドリームズ・シンカンセン」。東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」をテーマにデザインされました。車体にはピーターパンやラプンツェルなど人気キャラクターが描かれ、車内では座席もディズニー仕様に。また、発着の車内チャイムは「塔の上のラプンツェル」の劇中歌が設定されました。ディズニー新幹線は21日から